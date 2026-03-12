Horoscope 12 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

कर्क :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

तुळ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.

धनु :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मकर :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.