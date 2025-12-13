Horoscope 13 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांची दैनंदिन कामे मार्गी लागतील

Puja Bonkile

मेष :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

वृषभ :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मनोबल उत्तम राहील.

तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

मकर :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

मीन :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.