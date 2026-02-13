Horoscope 13 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

तुळ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

धनु :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मकर :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

कुंभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

मीन :

राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.