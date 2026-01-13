Horoscope 13 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील

Puja Bonkile

मेष :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

वृषभ :

वाहने जपून चालवावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. संततिसौख्य लाभेल.

कर्क :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

कन्या :

व्यवसायात वाढ होईल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तुळ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. मनोबल कमी राहील.

धनु :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

मकर :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कुंभ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन :

वाहने जपून चालवावीत. वादविवाद टाळावेत.