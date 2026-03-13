Horoscope 13 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वादविवाद टाळावेत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

गुरुकृपा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृषभ :

वाहने जपून चालवावीत. वादविवाद टाळावेत.

मिथुन :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कन्या :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

तुळ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनु :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

कुंभ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मीन :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.