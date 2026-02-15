Horoscope 15 February 2026: महाशिवरात्रीला 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कन्या :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

तुळ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

वृश्‍चिक :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

मकर :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कुंभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.