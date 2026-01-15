Horoscope 15 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

वृषभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह :

आरोग्य उत्तम राहील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृश्‍चिक :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

मकर :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

कुंभ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.