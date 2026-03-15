Horoscope 15 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृषभ :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. आर्थिक लाभ होतील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कर्क :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

कन्या :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृश्‍चिक :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

धनु :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

मकर :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कुंभ :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. मनोबल कमी राहील.

मीन :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. गुरुकृपा लाभेल.