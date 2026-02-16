Horoscope 16 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

वृषभ :

गुरूकृपा लाभेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

सिंह :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. संततिसौख्य लाभेल.

तुळ :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

धनु :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.

मकर :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.