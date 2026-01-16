Horoscope 16 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात एखादी भाग्यकारक घटना घडेल

मेष :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

वरिष्ठांशी मतभेदाची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

कर्क :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

कन्या :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

तुळ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

धनु :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मकर :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कुंभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.