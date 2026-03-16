Horoscope 16 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल

मेष :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मिथुन :

आर्थिक लाभ होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कन्या :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

तुळ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.

वृश्‍चिक :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कुंभ :

वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.