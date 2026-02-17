Horoscope 17 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा मनोबल कमी राहील

सकाळ वृत्तसेवा
शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. शासकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष सुयश लाभेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
कोणालाही जामीन राहू नका. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.