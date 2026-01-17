Horoscope 17 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल.

वृषभ :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

मिथुन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

कर्क :

कोणालाही जामीन राहू नका. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

तुळ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृश्‍चिक :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनु :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मकर :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कुंभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

मीन :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. प्रवास सुखकर होतील.