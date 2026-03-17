Horoscope 17 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

सिंह :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

कन्या :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

तुळ :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

धनु :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

मकर :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मीन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.