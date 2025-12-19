Horoscopes 19 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

व्यवसायातील आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

वृषभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

कर्क :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. आरोग्य उत्तम राहील.

तुळ :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

वृश्‍चिक :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

वाहने जपून चालवावीत. कोणालाही जामीन राहू नका.

मकर :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कुंभ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मीन :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.