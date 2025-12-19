सकाळ वृत्तसेवा
व्यवसायातील आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वाहने जपून चालवावीत. कोणालाही जामीन राहू नका.
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.