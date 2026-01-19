Horoscope 19 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे

Puja Bonkile

मेष :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

वृषभ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

कर्क :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

कोणालाही जामीन राहू नका. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

वृश्‍चिक :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

धनु :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

मीन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.