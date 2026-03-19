Horoscope 19 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

वृषभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मिथुन :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

सिंह :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.

कन्या :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

तुळ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

वृश्‍चिक :

मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

धनु :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कुंभ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

मीन :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.