Horoscope 2 December 2025: 'या' राशीच्या लोक आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

वृषभ :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

मिथुन :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

सिंह :

गुरूकृपा लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कन्या :

प्रवास शक्यतो टाळावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

धनु :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

कुंभ :

जिद्दी व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.