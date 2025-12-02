Horoscope 2 December 2025: 'या' राशीच्या लोक आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल

सकाळ वृत्तसेवा
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
प्रवास शक्यतो टाळावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
जिद्दी व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.