Horoscope 2 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांची नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती राहील

सकाळ वृत्तसेवा
नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आरोग्य उत्तम राहील.
प्रवास शक्यतो टाळावेत. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.