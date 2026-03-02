सकाळ वृत्तसेवा
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना सुयश लाभेल.
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
हितशत्रुंवर मात कराल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.