Horoscope 20 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांची दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता

Puja Bonkile

मेष :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.

वृषभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कर्क :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. संततिसौख्य लाभेल.

कन्या :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

तुळ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. जुनी येणी वसूल होतील.

धनु :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मकर :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.

कुंभ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.