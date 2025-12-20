Horoscope 20 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांची दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता

Puja Bonkile
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. संततिसौख्य लाभेल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. जुनी येणी वसूल होतील.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.