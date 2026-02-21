Horoscope 21 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांसाठी प्रवास करणे ठरेल धोकादायक

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृषभ :

नवीन परिचय होतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृश्‍चिक :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.

मकर :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कुंभ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

मीन :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.