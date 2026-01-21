Horoscope 21 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

सिंह :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनु :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

कुंभ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.