Horoscope 21 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
मेष :
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
वृषभ :
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
मिथुन :
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
कर्क :
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
सिंह :
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कन्या :
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
तुळ :
आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
वृश्चिक :
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
धनु :
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
मकर :
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
कुंभ :
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
मीन :
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.