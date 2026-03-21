Horoscope 21 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कन्या :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

धनु :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कुंभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.