Horoscope 22 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

Puja Bonkile
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.