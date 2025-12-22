Horoscope 22 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

Puja Bonkile

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृषभ :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

मिथुन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

सिंह :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कन्या :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृश्‍चिक :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मकर :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कुंभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

मीन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.