Horoscope 22 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.