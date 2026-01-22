Horoscope 22 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
गुरुकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक लाभ होतील.
उत्साह व उमेद वाढेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.