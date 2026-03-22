Horoscope 22 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मन आनंदी व आशावादी राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

वृषभ :

वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मिथुन :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. गुरुकृपा लाभेल.

कन्या :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वादविवाद टाळावेत.

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

धनु :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील.

कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.