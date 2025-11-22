Horoscope 22 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हितशत्रुंचा त्रास संभवतो

पुजा बोनकिले
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. गुरूकृपा लाभेल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कोणालाही जामीन राहू नका. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन स्नेहसंबंध जुळतील.
आरोग्य उत्तम राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.