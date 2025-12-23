Horoscope 23 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल

Puja Bonkile

मेष :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृषभ :

गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कर्क :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कन्या :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

वृश्‍चिक :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

धनु :

व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

मकर :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मनोबल उत्तम राहील.

कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

मीन :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.