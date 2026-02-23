Horoscope 23 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे रखडलेली कामे मार्गी लागतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

सिंह :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

तुळ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

धनु :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

कुंभ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.