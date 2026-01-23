Horoscope 23 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांच सहवास लाभेल.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. गुरुकृपा लाभेल.

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कन्या :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

तुळ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

वृश्‍चिक :

आर्थिक लाभ होतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनु :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मकर :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.

कुंभ :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील.

मीन :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.