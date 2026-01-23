Horoscope 23 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांच सहवास लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. गुरुकृपा लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
आर्थिक लाभ होतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.