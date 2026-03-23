Horoscope 23 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

वृषभ :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कर्क :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांच्या गाठीभेटी होतील.

सिंह :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

तुळ :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

वृश्‍चिक :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

धनु :

हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मकर :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

कुंभ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मीन :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. उत्साह व उमेद वाढेल.