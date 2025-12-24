Horoscope 24 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आज आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृषभ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

सिंह :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृश्‍चिक :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

धनु :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. उत्साह व उमेद वाढेल.

मकर :

मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मीन :

संततिसौख्य लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.