Horoscope 24 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांची व्यवसायात वाढ होईल

सकाळ वृत्तसेवा
व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
प्रवास शक्यतो टाळावेत. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.