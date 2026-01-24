Horoscope 24 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांची शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृषभ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

सिंह :

वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.

वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी ठाम रहाल.

धनु :

प्रवास सुखकर होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मकर :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. मनोबल उत्तम राहील.

मीन :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.