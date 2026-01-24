Horoscope 24 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांची शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल

सकाळ वृत्तसेवा
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी ठाम रहाल.
प्रवास सुखकर होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. मनोबल उत्तम राहील.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.