Horoscope 25 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

वृषभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मनसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

सिंह :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

कन्या :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

धनु :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.

मकर :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

कुंभ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मीन :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.