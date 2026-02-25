Horoscope 25 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे मन आनंदी व आशावादी राहील

सकाळ वृत्तसेवा
मेष : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
मिथुन : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कर्क : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
सिंह : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कन्या : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
तुळ : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
वृश्चिक : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
धनु : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
मकर : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
कुंभ : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
मीन : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.