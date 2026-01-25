Horoscope 25 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. गुरुकृपा लाभेल.
आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.