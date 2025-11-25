Horoscope 25 November 2025: आज 'या' राशीच्या लोकांना कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वत्तसेवा

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृषभ :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

मिथुन :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कर्क :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कन्या :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

तुळ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

वृश्‍चिक :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मकर :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मनोबल उत्तम राहील.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मीन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.