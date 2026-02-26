Horoscope 26 February 2026: 'या' राशीचे लोक सामाजिक क्षेत्रात सहभागी होतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृषभ :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

मिथुन :

आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

सिंह :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कन्या :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

तुळ :

एखादी गुप्त वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मकर :

हितशत्रुंवर मात कराल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कुंभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

मीन :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.