Horoscope 26 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

प्रवास शक्यतो टाळावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल हितशत्रुंवर मात कराल.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.