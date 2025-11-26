सकाळ वृत्तसेवा
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.