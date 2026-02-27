Horoscope 27 February 2026: 'या' राशीचे लोक आपल्या मतांविषयी आग्रही राहतील

सकाळ वृत्तसेवा
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
मन आनंदी व आशावादी राहील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
नवीन परिचय होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
मनोबल कमी राहील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
प्रवास सुखकर होतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.