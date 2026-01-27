Horoscope 27 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल उत्तम राहील.
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. जुनी येणी वसूल होतील.