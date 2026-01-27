Horoscope 27 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल उत्तम राहील.

वृषभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मिथुन :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कर्क :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

सिंह :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. जुनी येणी वसूल होतील.