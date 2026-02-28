Horoscope 28 February 2026: फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.

सिंह :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.

कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

तुळ :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृश्‍चिक :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मकर :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. मनोबल उत्तम राहील.

कुंभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मीन :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.