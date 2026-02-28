Horoscope 28 February 2026: फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.
मन आनंदी व आशावादी राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. मनोबल उत्तम राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.