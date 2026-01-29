Horoscope 29 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना गुरूकृपा लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
गुरूकृपा लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
वादविवाद टाळावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
हितशत्रुंवर मात कराल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
शैक्षणिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल.
शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल