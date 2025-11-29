Horoscope 29 November 2025: 'या' राशीच्या लोकं कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधतील

सकाळ वृत्तसेवा
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.
महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. काहींना प्रवासाचे योग येतील.
हितशत्रुंवर मात कराल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.