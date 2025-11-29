Horoscope 29 November 2025: 'या' राशीच्या लोकं कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

वृषभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.

कर्क :

महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

सिंह :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल

कन्या :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. काहींना प्रवासाचे योग येतील.

धनु :

हितशत्रुंवर मात कराल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मकर :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कुंभ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.