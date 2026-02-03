Horoscope 3 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना आजच्या दिवशी प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

सिंह :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कन्या :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मीन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाची कामे विचारपूर्वक करावीत.