Horoscope 3 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्दीने कार्यरत रहाल.

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

मन आनंदी व आशावादी राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कन्या :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

तुळ :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

धनु :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

कोणालाही जामीन राहू नका. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

मीन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.